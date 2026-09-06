Kosiarka Ecovacs Goat A3000

Dwie tarcze tnące, bezprzewodowe wyznaczanie obszaru koszenia, wysoka wydajność, trymer docinający trawę przy krawędziach, klasa szczelności IPX6 oraz prostota montażu i obsługi – to najważniejsze zalety automatycznego robota do koszenia trawy chińskiej marki Ecovacs.

Testowane urządzenie zgodnie z nazwą niczym koza codziennie dokładnie skraca wybrany fragment trawnika, wyręczając człowieka w zadaniu, którego chyba nikt nie lubi.