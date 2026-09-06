Kosiarka Ecovacs Goat A3000
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Kosiarka Ecovacs Goat A3000

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KOSIARKA ECOVACS GOAT A3000
KOSIARKA ECOVACS GOAT A3000 Źródło: DoRzeczy
Dwie tarcze tnące, bezprzewodowe wyznaczanie obszaru koszenia, wysoka wydajność, trymer docinający trawę przy krawędziach, klasa szczelności IPX6 oraz prostota montażu i obsługi – to najważniejsze zalety automatycznego robota do koszenia trawy chińskiej marki Ecovacs.

Testowane urządzenie zgodnie z nazwą niczym koza codziennie dokładnie skraca wybrany fragment trawnika, wyręczając człowieka w zadaniu, którego chyba nikt nie lubi.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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