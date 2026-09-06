Dzień Zaduszny wolny od pracy? Jest decyzja

W swojej petycji Fundacja "Można Lepiej” zaproponowała, aby każde święto obniżało wymiar czasu pracy o osiem godzin. Mechanizm ten działałby niezależnie od tego, czy dzień świąteczny wypadałby w sobotę czy w niedzielę. W praktyce takie rozwiązanie dawałoby możliwość uzyskania pracownikom dnia wolnego np. 2 listopada, czyli w Dzień Zaduszny.

Propozycja została rozpatrzona przez posłów zasiadających w Sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej negatywnie ocenił projekt zmian wskazując, że doprowadziłby on do skrócenia przeciętnego wymiaru czasu pracy.

Sejmowa komisja uwzględniła opinię resortu i odrzuciła propozycję zawartą w petycji. Oznacza to, że Dzień Zaduszny nie będzie wolny od pracy.

Przypomnijmy, że 2 listopada wspominamy wszystkich zmarłych i modlimy się dla nich o szczęście wieczne. Tzw. "zaduszki" to szczególny dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

W Polsce mamy obecnie 14 ustawowo dni wolnych od pracy. Są to: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości oraz Wigilia, pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Polacy mają zbyt dużo wolnego?

Jak się okazuje, przedstawiciele władzy nie otrzymują próśb wyłącznie o ustanowienie nowego dnia wolnego od pracy. Pojawiają się także te postulujące likwidację jednego z już obowiązujących.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku do senackiej Komisji ds. Petycji wpłynął obywatelski wniosek w sprawie zniesienia dnia wolnego od pracy, który przypada 6 stycznia. Jej autor wskazuje, że wolne tego dnia powoduje przestoje w pracy i zmniejsza jej wydajność. Liczba dni ustawowo wolnych od pracy powinna być regulowana pod kątem aktualnych potrzeb społecznych i ekonomicznych.

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