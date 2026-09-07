Schreiber o wyniku AfD: Nie rozumiem, jak Polak i patriota może się cieszyć

Niedzielne wybory do landtagu Saksonii-Anhalt przyniosły historyczne zwycięstwo AfD – partia nie tylko wygrała, ale zrobiła to z ogromną przewagą nad CDU. Według wstępnego końcowego wyniku Alternatywa dla Niemiec zdobyła 43,8 proc. głosów, a chadecy zaledwie 17,2 proc. Frekwencja wyniosła 77,8 proc.

To najlepszy wynik AfD w historii jej startów w wyborach landowych. W poprzednich wyborach w Saksonii-Anhalt w 2021 r. partia zdobyła 20,8 proc., więc poparcie dla niej podwoiło się, podczas gdy poparcie dla CDU spadło o połowę.

AfD uzyskała 39 z 83 mandatów, więc do samodzielnej większości brakuje jej trzech mandatów. Oznacza to, że mimo spektakularnego zwycięstwa nie może sama utworzyć rządu.

Schreiber: Nie rozumiem, jak Polak i patriota może się cieszyć

Wyniki wyborów w Saksonii-Anhalcie są szeroko komentowane w Polsce. "44 proc. dla AFD w Saksonii-Anhalt… Jeżeli badanie exit-poll potwierdzi się, to są wyniki PRZERAŻAJĄCE. Nie rozumiem, jak Polak i patriota może cieszyć się z ich sukcesów. Ich dystans wobec Brukseli niczego tu nie zmienia" – napisał w serwisie X przewodniczący klubu Rozwój Plus, poseł Łukasz Schreiber.

Polityk odniósł się również do wpisu premiera Donalda Tuska, który zwycięstwo AfD skomentował słowami: "W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS".

"Przyznaję, że nie widziałem wpisu Tuska wcześniej. Ale co z tego? Oceniam sytuację z punktu widzenia interesów Polski, a nie Niemiec. Mówimy o partii, której szefowa podważa zachodnie granice naszego państwa. A to tylko jeden z wielu problemów. Warto o tym pamiętać" – podkreślił Schreiber.

OSW: Zwycięstwo AfD osłabia koalicję Merza

Ośrodek Studiów Wschodnich ocenia, że AfD "zawdzięcza swój sukces przede wszystkim popularności charyzmatycznego lidera kampanii w landzie, rozczarowaniu rządami CDU oraz powszechnemu pragnieniu zmiany".

Zdaniem analityków OSW, zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec zwiększy presję na koalicję CDU/CSU-SPD w Berlinie, a wyniki wyborów osłabiają zwłaszcza jej lidera kanclerza RFN Friedricha Merza.

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