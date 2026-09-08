Lisicki: Niemcy mogą wyjść ze strefy euro. Ziemkiewicz: Panika wśród Unijczyków

Niedzielne wybory do landtagu Saksonia-Anhalt przyniosły historyczne zwycięstwo niemieckiej prawicy. Zgodnie z sondażami Alternatywa dla Niemiec wygrała z ogromną przewagą nad CDU i resztą partii centrolewicowych i lewicowych. AfD zdobyła 43,8 proc.

Wyniki wyborów są szeroko komentowane w niemieckich mediach. Ich rezultat wzbudził również ponadprzeciętne zainteresowanie w Polsce.