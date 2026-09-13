Kiedyś w Kalifornii

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Telewizyjna klasyka dla zmęczonych współczesnymi przekombinowanymi thrillerami i kryminałami.
„The Rockford Files” (1976–1980) to ostatni wielki serial kryminalny lat 70. Potem „Policjanci z Miami” (1984) zamienili telewizyjną rozrywkę w teledysk, a „Posterunek przy Hill Street” (1981) otworzył drogę do gryzącego realizmu późniejszych „The Shield” czy „The Wire”.
Jim Rockford to detektyw bliższy postaciom z Hammetta czy Chandlera niż „Policjantom z Miami”. Wiecznie jest spłukany, nosi się skromnie, mieszka w przyczepie na plaży w Malibu.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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