Kiedyś w Kalifornii

„The Rockford Files” (1976–1980) to ostatni wielki serial kryminalny lat 70. Potem „Policjanci z Miami” (1984) zamienili telewizyjną rozrywkę w teledysk, a „Posterunek przy Hill Street” (1981) otworzył drogę do gryzącego realizmu późniejszych „The Shield” czy „The Wire”.

Jim Rockford to detektyw bliższy postaciom z Hammetta czy Chandlera niż „Policjantom z Miami”. Wiecznie jest spłukany, nosi się skromnie, mieszka w przyczepie na plaży w Malibu.