Scysja polityków w studiu. "Co pan za bzdury opowiada?"

W audycji "7. dzień tygodnia w Radiu Zet" poseł Konfederacji Michał Wawer skrytykował premiera Donalda Tuska za sposób, w jaki informuje opinię publiczną o aferze Zondacrypto. Zaznaczył, że potrzebna jest "pełna transparentność". – Ujawnienie przez prokuraturę kompletu transferu finansowych: od kogo, do kogo, do jakich polityków, fundacji, firm, jakie kwoty, za co, kiedy – wyliczał.

– Tak, żeby dziennikarze i obywatele mogli popatrzeć na komplet przelewów i wyrobić sobie opinię, a nie żebyśmy byli skazani jako społeczeństwo na opieranie się na politycznie wybranych, selektywnych przeciekach z prokuratury, na świadku koronnym, którego wiarygodność jest zerowa, a którego Donald Tusk cytuje z mównicy, na decyzjach Romana Giertycha, o czym opowiedzieć w mediach. Taka dyskusja to jest kompromitowanie państwa – ocenił.

Mocna wymiana zdań ws. afery Zondacrypto

– Wiarygodność nie była zerowa, kiedy braliście od niego pieniądze – wtrącił europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, mając na myśli szefa upadłej giełdy Zondacrypto Przemysława Krala. – Ja nie brałem od niego pieniędzy – odparł Michał Wawer. Następnie parlamentarzysta został zapytany o fundację Dobry Rząd, powiązaną z innym politykiem Konfederacji Przemysławem Wiplerem, która przyjęła około 300 tys. zł od Zondacrypto. – Wyjaśnialiśmy to – przekonywał Wawer, podkreślając, że środki trafiły do fundacji Wiplera w sposób legalny, za komercyjnie świadczone usługi, takie jak analizy, usługi doradcze i działania PR-owe.

– Wystąpienia w Sejmie, poprawki, tak? – dopytywał Szczerba. – Jeżeli pan ma wiedzę o tym, że był jakikolwiek związek z działalnością polityczną Przemysława Wiplera, to to jest materiał dla prokuratury – tłumaczył Wawer. – 90 proc. waszej aktywności to jest działanie w interesie rynku kryptowalut – mówił europoseł KO. – Co pan za bzdury opowiada? – skwitował polityk Konfederacji.

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