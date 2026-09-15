Bralczyk znowu wbija kij w mrowisko. "Przykro mi"

W 2024 roku znany polski językoznawca pojawił się w TVP Info, w programie "100 pytań do", gdzie naraził się miłośnikom zwierząt. Prof. Jerzy Bralczyk uświadomił im bowiem, że "pies nie może zostać adoptowany" i "nie może umrzeć". – Pies niestety zdechł – stwierdził jednoznacznie. Dopytywany przez dziennikarza, dlaczego tak jest, odparł: "A dlaczego zwierzę żre, ma mordę czy paszczę, sierść, a nie włosy?". Po tych słowach w internecie dosłownie zawrzało. Na językoznawcę wylała się fala hejtu ze strony wielu internautów, a także dziennikarzy i celebrytów.

Teraz słynny językoznawca uznał, że warto do tej sprawy wrócić. Z dawnej wypowiedzi się nie wycofuje.

Prof. Bralczyk nie zmienia zdania. Znowu włożył kij w mrowisko

Tym razem prof. Bralczyk pojawił się w podcaście "W stylu Krychowiaka" w RMF FM, gdzie wrócił do tematu.

– Słowo "zdychać" nie jest dla mnie pejoratywne. W odniesieniu do człowieka tak, ale w odniesieniu do zwierzęcia nie. Miałem dwa koty ulubione, jeden był wręcz ukochany i on zdechł. Niestety. Przykro mi – stwierdził.

Językoznawca przyznał, że był hejtowany za swoje słowa, ale bardzo lubi zwierzęta.

– Bardzo dużo hejtu dostałem. Przykro mi z tego powodu, bo wyszedłem na kogoś, kto nie lubi zwierząt. A cierpienia zwierząt są dla mnie jak cierpienia ludzi – mówił.

Bralczyk: Słowo "Murzyn" jest potrzebne

Bralczyk wypowiedział się również na temat kontrowersyjnego słowa "Murzyn". Według niego jest ono "potrzebne".

– Potrzebne mi jest to słowo na określenie ludzi, którzy tak wyglądają, mają ciemną skórę. Przecież ja nie czuję żadnej wyższości nad ludźmi czarnymi. Absolutnie – dodał.

Zaznaczył, że nie powinno się używać tego słowo w obecności osób, które uważają je za obraźliwe i mogłyby poczuć się urażone takim określeniem.

– Wobec nich tak nie powiem, bo ja nie lubię sprawiać przykrości – zaznaczył.

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