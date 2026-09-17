Powstaje nowy kanał telewizyjny. Dokumenty już w KRRiT

Paweł Blajer, dziennikarz specjalizujący się w tematyce gospodarczej i prawnej, a jednocześnie adwokat, przygotowuje uruchomienie własnego kanału telewizyjnego. Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, złożył do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wnioski dotyczące wpisania do rejestrów stacji Prawo + Biznes TV. Start kanału planowany jest jeszcze w 2026 roku.

Nowy kanał telewizyjny. Prawo + Biznes TV ma działać przez całą dobę

Nowa stacja ma być całodobowym kanałem z regularną, ciągłą ramówką. Nie będzie więc jedynie internetowym serwisem publikującym pojedyncze materiały wideo. Jak przekazał Wirtualnemedia.pl Paweł Blajer, program ma być dostępny przede wszystkim w internecie – na własnej stronie oraz m.in. na YouTubie i Facebooku.

Dziennikarz złożył wnioski o wpis Prawo + Biznes TV do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym oraz do wykazu audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Plan zakłada również udostępnienie sygnału operatorom i innym podmiotom zainteresowanym dystrybucją stacji. Jeśli pojawi się odpowiednie zapotrzebowanie, Blajer zamierza ubiegać się także o koncesję kablową.

Kanał ma działać w modelu FAST (Free Ad-Supported Streaming Television). Oznacza to bezpłatny dostęp do treści finansowanych z reklam. Widz nie będzie musiał wykupywać abonamentu ani korzystać z dekodera.

Blajer finansuje projekt z własnych środków

Za przedsięwzięciem stoi sam Paweł Blajer. Dziennikarz zapewnia, że projekt nie ma zewnętrznego inwestora i nie będzie finansowany przez zagraniczny podmiot. Nie zamierza również organizować zbiórek publicznych. Koszty uruchomienia stacji chce pokryć z własnych środków.

– Jest to przedsięwzięcie niezależne, budowane od podstaw, bez rozmachu, ale z bardzo konkretnymi i przemyślanymi założeniami oraz jasno sprecyzowanymi celami redakcyjnymi – przekazał Wirtualnemedia.pl Paweł Blajer.

Tematyka kanału ma zostać ograniczona do prawa, gospodarki oraz praktycznych porad. Blajer zapowiada, że na antenie nie będzie politycznych sporów. Stacja ma jednak szczegółowo informować o procesie stanowienia prawa, w tym o pracach Sejmu, Rady Ministrów i prezydenta.

Twórca kanału podkreśla, że nie będzie on kierowany wyłącznie do inwestorów giełdowych i przedstawicieli dużego biznesu. Wśród odbiorców mają znaleźć się przedsiębiorcy i konsumenci, w tym seniorzy, osoby pobierające świadczenia społeczne, dłużnicy, osoby dysponujące mniejszymi budżetami oraz rolnicy. Dzięki belkom i rozbudowanej warstwie tekstowej program będzie można śledzić również przy wyciszonym telewizorze, np. podczas spotkań biznesowych.

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