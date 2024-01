Cejrowski: Tusk rządzi przez chaos. Lisicki: Po to go przysłali z Brukseli

We wtorek wieczorem w Pałacu Prezydenckim w Warszawie policja zatrzymała Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Byli szefowie CBA zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski (po wyroku nieprawomocnym).

Przed godz. 22:00 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, wraz z grupą parlamentarzystów PiS, przyjechał przed komendę policji przy ulicy Grenadierów, gdzie najpierw przewieziono zatrzymanych Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. Następnie prezes PiS przybył przed areszt Warszawa – Grochów, gdzie trafili Kamiński i Wąsik. – Przychodzimy tu z poczucia solidarności wobec naszych kolegów. Tam nas nie wpuszczono, tu pewnie też nas nie wpuszczą, mimo, że jesteśmy posłami, mamy prawo do kontroli poselskiej – wskazał.

– Mamy pierwszych więźniów politycznych po 1989 r. To jest skandaliczne. Oni zostali skazani dlatego, że walczyli z przestępczością, także tych ludzi, którzy są w hierarchii społecznej wysoko. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z zaciekłością, która pokazuje istotę obecnej władzy, która sama ma w parlamencie ludzi, którzy kryją się za immunitetem. Nie ma porządku w Polsce – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Chaos w Polsce? Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski pochylili się nad ostatnimi wydarzeniami w Polsce, w tym m.in. siłowym przejęciem mediów publicznych. – Mamy jedną, wielką, gigantyczną awanturą, której skutkiem jest to, że kompletnie nie wiadomo, czego się trzymać – czy jest jakieś prawo, czy też nie; czy jest jakiś sąd, czy też nie. Mam wrażenie totalnego chaosu. Zastanawiam się, czy pan obserwując to ze swojego rancza, ma jakieś specjalne refleksje i czy pan się spodziewał tego, że tak będą wyglądały rządy PO na początku? – zapytał red. naczelny "Do Rzeczy".

– Tak, spodziewałem się tego, bo diabeł rządzi chaosem. Nie potrafi tworzyć rzeczy harmonijnych, bo harmonia pochodzi od Boga, a diabeł takie rzeczy niszczy. Jak chcemy przejąć władzę, albo całe państwo, tak jak chcą to zrobić np. Niemcy, to dobrze zaprowadzić chaos – powiedział Wojciech Cejrowski. – Co powoduje chaos? To, że ludzie się żrą na emocjach i w którymś momencie mają tego dość do tego stopnia, że są gotowi przyjąć koncepcję, której normalnie by nie przyjęli, gdyby był porządek, jak np. na Węgrzech. Jeżeli nasze państwo jest rozchwiane, to odwołajmy się do Bismarcka. Tusek wykonuje rozkazy, by zrobił chaos – dodawał.

– Dla mnie Orban jest politykiem, który wyciągnął z sytuacji, w której UE próbowała zawładnąć mniejszymi państwami, zrozumiał to i potrafił temu przeciwdziałać. Z kolei katastrofa poprzednich rządów polegała na tym, że próbowano się porozumieć z UE, co z góry było wiadome, że UE tego nie chce. Gdyby te rzeczy, które robi Tusk, robił PiS, to Ursula von der Leyen przyleciałaby tu na miotle, Vera Jourova wysadziła się w powietrze, a PE by grzmiał i potępiał. PiS nie mógł tego zrozumieć i przez swoje rozmemłanie doprowadził do tego, że osłabiło to ich samych, sparaliżowało, odebrało ludziom wolę walki i mamy to, co mamy – ocenił Paweł Lisicki.

