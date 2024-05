Cejrowski: Byliśmy onucami. Lisicki: Opowieść o zwycięskiej Ukrainie była humbugiem

"Wstępnie utworzone rezerwy zostały przesunięte w celu wzmocnienia wojsk na kierunku Charkowa" – informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjskie jednostki nieprzerwanie prowadzą ataki na kierunku charkowskim nacierając między innymi na Wołoczańsk i Buhruwatkę.

Wojna na Ukrainie. Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski skomentowali m.in. sytuację na Ukrainie oraz medialny dyskurs na ten temat. – Chciałbym porozmawiać o wątku naszej niedalekiej przeszłości, kiedy w marcu i kwietniu ub. roku rozmawialiśmy o wojnie na Ukrainie w naszym programie. Mówiliśmy, że tak na oko widać, że Ukraina, nawet ze wsparciem, może odnieść w niedługim czasie sukces. Wówczas taki pogląd był uznawany za pogląd defetystyczny, niesłuszny i jest to sprzyjanie Rosji, bo to nieprawda. Rozmawiamy w maju i pojawia się informacja, że coraz więcej wojsk rosyjskich jest coraz bliżej Charkowa – mówił red. naczelny "Do Rzeczy".

– Mam wrażenia, że to bardzo smutny upadek wczesnej propagandy, którą próbowano poddać Polaków pod hasłem opowieści, że lada moment nastąpi wielkie zwycięstwo Ukrainy, a Polska na tym zyska. Okazuje się, że to wszystko nieprawda – dodawał Paweł Lisicki.

– To prawda. I co mogę na to powiedzieć? Oni są bezczelni. Był taki wywiad z Władimirem Putinem, kiedy dziennikarz się nabzdyczył jak indor i mówi mu, że morduje opozycję i ludzie, a Putin na to "No i szto?". Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? No i co? Kłamali na różne sposoby, naród oszukiwali. Byliście ruskimi onucami? Byliście i to nam wystarczy. Coś się do was przykleiło – wskazywał Wojciech Cejrowski.

– To ja powiem, co mnie zszokowało w ostatnich dniach dot. wątku polsko-ukraińsko-rosyjskiego. Nie wiem, czy pan słyszał ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na temat przygotowania do wojny? Jak o tym usłyszałem, to pomyślałem, że to deepfake. Na pytanie, czy jest gotowy do wojny, Kosiniak-Kamysz powiedział, że ma swój plecak ewakuacyjny i w każdej chwili jest gotowy go założyć. Wyobraża pan to sobie? – mówił Lisicki.

