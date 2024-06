Cejrowski: Globaliści zabiorą wszystko. Lisicki: Dla ludzi pokroju Farage’a nie ma kont w bankach

Kandydat na prezydenta USA Donald Trump wystąpił w podcaście znanego z prorosyjskich poglądów finansisty i wspólnika Elona Muska, Davida Sacksa "All In". Pytany, czy zgodziłby się na wykluczenie akcesji Ukrainy do NATO w ramach negocjacji zakończenia wojny w Ukrainie, zasugerował, że sprawa potencjalnej akcesji Ukrainy do NATO sprowokowała Rosję do napaści na ten kraj.

– Przez 20 lat słyszałem, że NATO to prawdziwy problem dla Rosji. Słyszałem to od długiego czasu i myślę, że to jest tak naprawdę powód, dla którego ta wojna się zaczęła – stwierdził Trump. – Jeśli spojrzymy na retorykę Bidena, to on mówił coś przeciwnego od tego, co w mojej opinii musiał mówić. Rzeczy, które mówił, które wciąż mówi, on mówi rzeczy, które są szalone – powiedział. Jak dodał, początkowo myślał, że Putin grupuje swoje wojska pod granicą z Ukrainą dla celów negocjacyjnych.

"Antysystem". Farage mówi to samo, co Trump

– "Szokująca" wypowiedź Trumpa pojawiała się już wiele lat temu taka sama, przed wojną ukraińską. To nie tylko Trump mówi te rzeczy. Mówią przeróżni goście, którzy wojną się zajmowali, a teraz są emerytowanymi generałami, że tego typu polityka NATO, a oni znają generałów ruskich, jeżeli będzie chciało zapraszać Ukrainę na swoje konferencje w roli członka, to pakuje cały świat w sytuację zagrożenia wojennego, bo wiemy, jak spojrzą na to Szojgu i inni. W związku z tym musimy przewidywać ich reakcje. A więc nie tylko Trump szokował, ale cała masa ludzie – komentował w programie "Antysystem" Wojciech Cejrowski.

– Jedna rzecz jest oczywista, podstawowe wymaganie wobec polityka. Średniak nie średniak, ale trzeba przewidywać konsekwencje swoich działań. Jeżeli coś robię, to konsekwencje moich działań muszą się spotkać z reakcję. Jeśli mamy do czynienia z imperium i obok jest inne imperium, to żeby te imperia nie brały się za łby trzeba tak rozmawiać i negocjować, żeby unikać punktów, które doprowadzą do wielkiego wybuchu – wskazał redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Odnosząc się do Nigela Farage'a, Lisicki dodał: – On teraz już nie ma żadnego konta w banku, bo banki wypowiedziały mu taką możliwość. Przeczytałem wywiad, w którym mówił, że dziś trzeba mieć dużo różnych kont, bo gdy zamkną nam jedną, możemy uciec na drugie. A w ogóle najlepiej mieć sztabkę złota.

