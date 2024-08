Cejrowski: W Meksyku rządzą loże masońskie. Lisicki: Dlatego prezydentem została lewaczka

W czerwcu w Meksyku odbyły się wybory prezydenckie, Wygrała je Claudia Sheinbaum, kandydatka lewicowego obozu rządzącego. W kampanii wielokrotnie mówiła o walce o prawa kobiet oraz o niezależności prywatnych przedsiębiorców i wolności prasy. Sheinbaum zapowiedziała również kontynuację polityki socjalnej obecnego prezydenta Meksyku Andresa Manuela Lopeza Obradora. Tegorocznej kampanii wyborczej towarzyszyła bezprecedensowa fala przemocy, w tym napadów na polityków i zabójstw osób ubiegających się o urząd.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski odnieśli się do wyborów prezydenckich w Meksyku oraz skomentowali sytuację społeczno-polityczną w tym kraju. – Wybory wygrała radykalna lewaczka. Jej nazwisko sugeruje, że jest pochodzenia żydowskiego. Jedni rodzice pochodzą od Żydów litewskich, inni od bułgarskich. Ona wprawdzie deklaruje, że jest niewierząca, ale kulturowo na pewno jest związana z tradycją żydowską. Usunęła pomnik Kolumba z Meksyku, doprowadziła do tego, że dziewczynki w szkołach nie muszą nosić innych mundurków niż chłopcy. Jest zwolenniczką aborcji, LGBT itd. Jak to się stało, że w katolickim Meksyku wygrywa radykalna lewaczka? – powiedział Lisicki.

– To zupełnie jak w Polsce. Jak to możliwe, że papież-Polak, katolicy itd., a wygrał Aleksander Kwaśniewski? Jak to możliwe, że w Polsce rządził Jaruzelski? – pytał Wojciech Cejrowski. – No, z Jaruzelskim to akurat była dyktatura, to bym nie porównywał tych sytuacji. Jednak bliższe prawdy jest porównanie z Kwaśniewskim, bo mieliśmy tam wolne, demokratyczne wybory – przerwał Lisicki. – Jednak demokratyczne nie oznaczają, że uczciwe i wolne, ale to, że głosować mogą wszyscy – powiedział Wojciech Cejrowski. – Zapytał mnie pan o coś, o co zapytał mnie też ktoś inny. Najpierw trzeba zakwestionować katolicyzm w Meksyku. Meksyk nie jest krajem katolickim. Może mi pan podawać przeróżne statystyki, ale to są ciągle ludzie, z których ogromny procent jest niepiśmienna. To nie są ludzie wykształceni, więc nawet jeśli przychodzą do kościoła, to mają marnego księdza i ich rozumienie katolicyzmu jest inne, niż nakazywałaby doktryna – tłumaczył Cejrowski.

