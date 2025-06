Cejrowski: Los Angeles – do tego prowadzi migracja. Lisicki: Trump się nie cofa

Od kilku dni w Los Angeles, drugim największym mieście USA rozkręca się spirala przemocy. Pokojowe początkowo protesty przeciwko działaniom administracji Donalda Trumpa wymierzonym w nielegalnych imigrantów przerodziły się w gwałtowne starcia. Wszystko zaczęło się 6 czerwca po tym, jak agenci ICE (Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł) zatrzymali na terenie miasta co najmniej 44 migrantów "za domniemane złamanie przepisów imigracyjnych". Zatrzymań dokonano w ramach strategii walki z nielegalną imigracją, wprowadzonej przez administrację Donalda Trumpa. Prezydent USA zobowiązał się do deportacji rekordowej liczby osób przebywających nielegalnie w kraju, a Biały Dom postawił sobie za cel, aby ICE zatrzymywało co najmniej 3 tysiące imigrantów dziennie.

Protesty początkowo miały pokojowy charakter, jednak z czasem stały się bardziej gwałtowne.Do miasta wkroczyła Gwardia Narodowa, wykorzystana pierwszy raz od lat 60. bezpośrednio przez prezydenta, bez porozumienia z gubernatorem stanu. Gavin Newsom ocenił zresztą, że działania Trumpa tylko eskalują sytuację.

Lisicki i Cejrowski komentują!

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski komentują sytuację w Los Angeles. – Co najmniej od kilku dni w Los Angeles dochodzi do dużych zamieszek. Donald Trump posłał tam Gwardię Narodową, a może nawet zostać wysłane wojsko. Rzecz dotyczy tego, że instytucja zajmująca się wydalaniem nielegalnych imigrantów przystąpiła do pracy. Znaleziono ponad 100 nielegalnych imigrantów, co wywołało gwałtowne protesty Meksykanów. Cała masa meksykańskich flag. Widzimy zdjęcia palonych samochodów, niszczonych budynków. Gubernator Kalifornii, Demokrata, stwierdził, że to łamanie podstawowych praw człowieka i sobie nie wyobraża takich rzeczy – mówił Paweł Lisicki.

– Tego głupka należy zlekceważyć. Trzaskowski też jest prezydentem stolicy i gada swoje farmazony. W Kalifornii od kilku pokoleń głosuje się na Demokratów. Ptasie móżdżki, czyli aktorzy, występują i namawiają do głosowania na Demokratów. W Polsce też są głupi aktorzy. Gavin Newsom to taki sam głupek jak Trzaskowski, którego ktoś na stołku posadził i potrafi odegrać pewne role. Jemu mówią, jaką rolę ma odegrać. W ramach tej roli Kalifornia sobie wymyśliła, że będziemy stanem azylu – wskazywał Wojciech Cejrowski.