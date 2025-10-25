Ustawa o wiązkach partnerskich? Cejrowski: Wielki sukces lewicy. Lisicki: Będzie weto prezydenta

– To jest kolosalny sukces lewicy, że ona zmusiła Donalda Tuska i PSL do wejścia na to grząskie pole. Rolnicy nie popierają tego świństwa na wsi – mówi Wojciech Cejrowski.
Władysław Kosiniak-Kamysz i Urszula Pasławska z PSL oraz Włodzimierz Czarzasty i Katarzyna Kotula z Lewicy przedstawili projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Reguluje on m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania i alimentów oraz dostępu do informacji medycznej. Zgodnie z projektem, strony zawierające umowę same będą decydowały o jej treści.
Źródło: DoRzeczy.pl