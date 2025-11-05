Bill Gates porzucił klimatyzm. Cejrowski: Zaczęło się wycie. Lisicki: Piekło zamarzło

W najnowszym wpisie na swoim blogu Bill Gates łagodzi ton wobec katastroficznych wizji przyszłości powielanych przez ideologów klimatyzmu i operujących w ramach tego przedsięwzięcia kadr. Znany z politycznego zaangażowania miliarder wskazuje, że pogląd jakoby "katastrofalne zmiany klimatu" miały "zniszczyć cywilizację w ciągu kilku dekad", jest błędny, a zatem prowadzi do błędnych decyzji. Amerykanin zaznacza przy tym, że nie bagatelizuje zmian klimatycznych.