Gates podważył dogmat klimatyzmu. Zagłady ludzkości nie będzie

W najnowszym wpisie na swoim blogu Bill Gates łagodzi ton wobec katastroficznych wizji przyszłości powielanych przez ideologów klimatyzmu i operujących w ramach tego przedsięwzięcia kadr. Znany z politycznego zaangażowania miliarder wskazuje, że pogląd jakoby "katastrofalne zmiany klimatu" miały "zniszczyć cywilizację w ciągu kilku dekad", jest błędny, a zatem prowadzi do błędnych decyzji. Amerykanin zaznacza przy tym, że nie bagatelizuje zmian klimatycznych.

Gates: Zagłady ludzkości nie będzie

"Na szczęście dla nas wszystkich ta wizja jest nieprawdziwa. Choć zmiany klimatu będą mieć poważne konsekwencje – szczególnie dla najbiedniejszych krajów – nie doprowadzą do zagłady ludzkości. Ludzie będą mogli żyć i rozwijać się w większości miejsc na Ziemi w dającej się przewidzieć przyszłości" – napisał Gates.

Jego zdaniem alarmistyczne podejście sprawia, że środowiska klimatyczne za bardzo koncentrują się na krótkoterminowych celach redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, w rezultacie czego roztrwaniane są zasoby do działań, które faktycznie poprawiają jakość życia ludzi w miejscach świata dotkniętych trudnymi warunkami geograficznymi, w tym uciążliwymi, wysokimi temperaturami.

Realnym problemem bieda i choroby

Gates zaapelował w tym kontekście o zmianę myślenia i priorytetowego potraktowania działań, które przynoszą realną poprawę wspomnianym społecznościom. "To okazja, by skupić się na mierniku ważniejszym niż emisje czy wzrost temperatur – na poprawie życia ludzi. Naszym głównym celem powinno być zapobieganie cierpieniu, zwłaszcza w najtrudniejszych warunkach, w jakich żyją mieszkańcy najbiedniejszych krajów" – podkreślił.

Twórca Windowsa podkreślił, że dla większości najuboższych regionów świata nie klimat jest największym zagrożeniem, a wciąż te same nierozwiązane do końca problemy – bieda i choroby. Wobec tego polityka klimatyczna powinna łączyć walkę z ociepleniem z rozwojem rolnictwa, zdrowia publicznego i energetyki dostępnej dla wszystkich, uważa Gates. "Zmiana klimatu to bardzo poważny problem. Każdy ułamek stopnia, którego uda się uniknąć, ma ogromne znaczenie" – zaznaczył. Gates przypomniał, że od ponad 20 lat inwestuje miliardy dolarów w "walkę o klimat".

Przyczyny migracji z Globalnego Południa

Niedawno na kwestię tę zwrócił uwagę m.in. prof. Ziemowit Malecha z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Profesor wskazał, że narracja zwolenników ideologii klimatyzmu, jakoby istotną przyczyną masowej migracji z Globalnego Południa do Europy były zmiany klimatyczne, jest fałszywa.

– Apokaliptyczni wizjonerzy, którzy niestety bardzo często są też naukowcami, zajmującymi się badaniami klimatu, łączą ze sobą te dwie rzeczy – zwrócił uwagę. Przedstawiają oni migracje jako rezultat tzw. efektu cieplarnianego, tymczasem migracje wynikają głównie z biedy i konfliktów. – Jeżeli weźmiemy badania, popatrzymy na co zwraca się tam uwagę, to w krajach Globalnego Południa nie przejmują się zmianami klimatycznymi i nie pokazują ich jako kierunku, w którym należy działać. Tam najważniejsze jest podnoszenie dobrobytu – powiedział ekspert.

