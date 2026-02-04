Cejrowski: Strasznie poplątana sprawa Epsteina. Lisicki: Widzę wątek Mosadu

Trzeba ujawnić wszystkie kwity, bo tam jest tyle wątków, że ciągnąć jeden wątek, wyciągamy kolejne. Niczego się nie dowiemy, nie widząc wszystkich wątków – mówi Wojciech Cejrowski o sprawie Epsteina.
Amerykański finansista Jeffrey Epstein, który zmarł w więzieniu w 2019 roku, jest oskarżany o molestowanie, gwałty, w tym na nieletnich, porwania i handel ludźmi. Organizował też imprezy dla sławnych i bogatych na swojej wyspie, podczas których miało dochodzić do wykorzystywania nieletnich.
3 mln stron dokumentów, 180 tys. zdjęć i 2 tys. nagrań wideo dotyczących zmarłego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina zostały opublikowane przez amerykański Departament Sprawiedliwości w piątek (30 stycznia). To największy zbiór dokumentów udostępniony przez rząd USA od czasu, gdy w zeszłym roku nakazano ich ujawnienie.
Źródło: DoRzeczy.pl