Cejrowski: Strasznie poplątana sprawa Epsteina. Lisicki: Widzę wątek Mosadu

Amerykański finansista Jeffrey Epstein, który zmarł w więzieniu w 2019 roku, jest oskarżany o molestowanie, gwałty, w tym na nieletnich, porwania i handel ludźmi. Organizował też imprezy dla sławnych i bogatych na swojej wyspie, podczas których miało dochodzić do wykorzystywania nieletnich.

3 mln stron dokumentów, 180 tys. zdjęć i 2 tys. nagrań wideo dotyczących zmarłego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina zostały opublikowane przez amerykański Departament Sprawiedliwości w piątek (30 stycznia). To największy zbiór dokumentów udostępniony przez rząd USA od czasu, gdy w zeszłym roku nakazano ich ujawnienie.