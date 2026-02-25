"Antysystem" i śmierć bossa: Rady Cejrowskiego dla Polaków w Meksyku

Zabicie przez wojsko barona narkotykowego El Mencho wywołało w Meksyku falę przemocy, członkowie jego kartelu przystąpili do ataków odwetowych w co najmniej 13 meksykańskich stanach. Zginęło ok. 60 osób.

– To nie jest po prostu ruchawka gangsterska i zemsta za zastrzelenie bossa, bo ruszyło się w całym kraju – powiedział w najnowszym odcinku programu "Antysystem" Wojciech Cejrowski.

Paweł Lisicki zwrócił uwagę, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy do Meksyku, natomiast Polakom, którzy tam są, zaleca rejestrowanie się w systemie Odyseusz. – Co innego mogą doradzić w sytuacji, kiedy nie są w stanie wysłać samolotów, żeby zabrać turystów? – pytał Cejrowski.