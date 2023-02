Lisicki: Polacy kochają Unię z całą naiwnością. Ziemkiewicz: Skoro wszyscy tak ich uczą…

We wtorek późnym wieczorem Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Jednocześnie senatorowie poparli 14 poprawek, zarekomendowanych wcześniej przez odpowiednią komisję. Za poprawkami do noweli głosowało 52 parlamentarzystów, 45 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tzw. ustawa sądowa ma doprowadzić do wypłacenia Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy i zakończyć spór rządu z Brukselą. Przypomnijmy, że 13 stycznia br. nowelizacja ustawy o SN została przyjęta przez Sejm.

Senackie poprawki zakładają między innymi zniesienie Izby Odpowiedzialność Zawodowej Sądu Najwyższego i przeniesienie spraw dyscyplinarnych sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych do Izby Karnej Sądu Najwyższego. Ponadto, senatorowie chcą, aby orzeczenia dawnej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego uznano za nieważne i pozbawione skutków prawnych. Wśród propozycji znalazło się także niezwłoczne przywrócenie do orzekania wszystkich sędziów zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną.

Nowelizacja ustawy o SN. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym jest jednym z tematów dzisiejszego odcinka "Polski Do Rzeczy". – Pytanie brzmi, jak to się dzieje, że polskie władze temu ulegają? Żeby ten chaos zaczął działać, to trzeba wprowadzać te idiotyczne ustawy. W dodatku premier nie osiągnął celu, który deklarował, że osiągnie. Jeszcze lepszą rzeczą są badania, które pokazują, że żaden inny naród nie oczekuje tak dużo ws. KPO, jak Polacy – mówił Paweł Lisicki, red. naczelny tygodnika.

– W Polsce jest najwięcej optymistów. Nie pamiętam takiego wzmożenia od czasu, gdy za późnego Gierka mieliśmy stać się drugą Arabią Saudyjską z powodu ropy. Niestety okazało się, że nic z tego nie wyszło. Podobny wybuch nadziei mamy teraz ws. KPO – kpił Rafał Ziemkiewicz. – Najlepsze jest to, że w przypadku ropy, choć było jej niewiele, to jednak była. W przypadku KPO to kredyty, które Polska dostaje, a tych pieniędzy nie możemy wydać swobodnie, bo są ściśle kontrolowane – dodawał Lisicki.

W programie rozmawiano m.in. o:

relacjach Polski z Unią Europejską

chaosie w wymiarze sprawiedliwości

