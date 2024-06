Lisicki: PO działa poza prawem. Ziemkiewicz: Bodnarowcy muszą się liczyć z odpłatą

Patryk Jaki wrócił do sprawy zatrzymania księdza Michała Olszewskiego. Polityk nagrał film, w którym wyjaśnia, na czym polegają zarzuty stawiane kapłanowi i wskazuje, że są one niezgodne ze stanem faktycznym a nawet absurdalne. Przypomnijmy, że zgodnie z ostatnią decyzja sądu ksiądz Olszewski, szef fundacji Profeto, spędzi kolejne trzy miesiące w tymczasowym areszcie.

– Opowiem Wam dzisiaj o sprawie nadużycia władzy przez państwo i układach jak mafijnych, aby załatwić księdza Michała Olszewskiego. Jeśli ktoś zapozna się ze szczegółami, to sprawa jest szokująca. Ustawka nielegalnej prokuratury, sądzą sami swoi sędziowie, innych się zastrasza. Adwokaci nie mają dostępu do materiałów, które w tym czasie fruwają powycinane po mediach. Istny Bantustan – powiedział Jaki na nagraniu.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

Do filmu Patryka Jakiego odnieśli się w najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. – Po filmiku, jaki wczoraj opublikował Patryk Jaki ws. ks. Olszewskiego zacząłem się zastanawiać, czy mamy w Polsce do czynienia z pierwszymi więźniami politycznymi. Jak się wie, jak tworzono oskarżenia wobec księdza, to rzuca się w oczy, że jeśli już, to został oskarżony o jakieś zapisy proceduralne, a traktuje się go, jakby był przywódcą jakiejś mafii. Pojawia się zarzut dot. prania brudnych pieniędzy i grupy przestępczej. Kiedy posłucha się Adama Bodnara, to okazuje się, że grupą przestępczą było byłe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, połączone z PiS. Normalnie mafia u władzy – zwraca uwagę red. naczelny "Do Rzeczy".

Rafał Ziemkiewicz ocenił z kolei, że "ksiądz Olszewski padł ofiarą potrzeby PR-u". – Zarzuty są z niczego, a wszystko odpowiada to na potrzeby polityczne. Donald chce zapunktować u żelaznego elektoratu, który żąda rozliczeń. Przez osiem lat elektorat karmiono opowieściami, że dzieją się jakieś straszliwe rzeczy, więc musi to być rozliczone. Kogoś trzeba przymknąć, więc niewinni ludzie trafiają do celi. Już za Tuska mieliśmy kilku prywatnych więźniów Tuska. W poprzednich rządach Tusk rzucił hasło, że kibice to zło, więc zamknęli Staruchowicza i Maćka Dobrowolskiego – przypominał Ziemkiewicz.

306. odc. programu "Polska Do Rzeczy". Całość dostępna dla Subskrybentów.