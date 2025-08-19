Czy bolszewizm mógł przegrać? Lisicki i Ziemkiewicz o "Białej armii" Denikina

105. lat temu miała miejsce Bitwa Warszawska, jedna z najważniejszych bitew świata. Polska dokonała czynu nieprawdopodobnego, który trudno porównać z jakimkolwiek innym momentem nie tylko w naszych dziejach, ale i dziejach Europy i świata. Polacy, mimo, że przez ponad wiek nie posiadali własnego państwa, a niepodległość odzyskali zaledwie dwa lata wcześniej, stanęli do walki, która na pozór mogła wydawać się beznadziejna. Polska jednak nie poddała się i stawiła czoła bolszewickiej armii. Nasze zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej przekreśliło marzenia komunistycznej Rosji o siłowym podbiciu Europy.

Z kolei w ub. roku po raz pierwszy w Polsce ukazuje się drukiem "Biała Armia" generała Antona Denikina – przywódcy ruchu białych w Rosji ogarniętej bolszewicką rewolucją. "Biała Armia" to nie tylko bezcenne źródło historyczne, ale także niezwykła epicka opowieść o heroicznych walkach rosyjskich ochotników, którzy w siarczystym mrozie stawiali czoła kilkukrotnie większym siłom bolszewickim. "Po bestialskim mordzie na rodzinie carskiej autor książki stał się jednym z najważniejszych przywódców ruchu antybolszewickiego w Rosji. W czerwcu 1918, dysponując siłami ok. 8-9 tysięcy żołnierzy, odniósł spektakularne zwycięstwo – rozgromił ponad stutysięczną armię bolszewicką. Zaniepokojony sukcesami białej armii Włodzimierz Lenin wezwał wszystkie podległe mu siły do walki przeciwko Denikinowi. W sierpniu 1919 Denikin rozpoczął ze swoimi wojskami ofensywę na Moskwę. Operacja ta najprawdopodobniej zakończyłaby się zwycięstwem i ostatecznym zdławieniem komunizmu, gdyby nie Józef Piłsudski. On w chwili największych sukcesów białej armii z całą premedytacją, na mocy tajnego paktu z wysłannikami Lenina, zaprzestał akcji zaczepnej przeciwko bolszewikom, uwolnił tym samym siły komunistyczne, które mogły odtąd cały swój impet skierować przeciwko oddziałom Denikina" – czytamy w opisie.

Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz rozmawiają m.in. o Bitwie Warszawskiej, ale również o "Białej Armii" gen. Denikina. – Kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej to czas, gdy można wracać do naszego ogromnego zwycięstwa z 1920 roku. W związku z tym chciałbym, abyśmy porozmawiali o nieco innym aspekcie, o którym w Polsce mówi się stosunkowo niewiele. W ub. roku ukazała się książka gen. Denikina, jednego z najbardziej znanych wojskowych tego czasu. Co ciekawe, mało się wie, że jego matka była Polką, znał Polski, długo chodził do szkoły z Polakami i z tego, co wiadomo, to stosunek do Polaków miał raczej życzliwy. Pojawia się ciekawy wątek, który dotyczy krytyki porozumienia, jakie zawarł Józef Piłsudski z Julianem Marchlewskim w 1919 roku – mówił Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

– Z książki możemy za to wnioskować, że gen. Denikin stosunek do państwa polskiego miał zdecydowanie negatywny – zauważył Rafał Ziemkiewicz.