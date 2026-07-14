Lisicki: Trump coraz mniej obliczalny. Ziemkiewicz: Chiny ostoją stabilności

Prezydent USA Donald Trump poinformował w weekend członków Kongresu, że Stany Zjednoczone ponownie znajdują się w stanie wojny z Iranem, co daje jego administracji kolejne 60 dni na prowadzenie działań zbrojnych w regionie bez zgody kongresmenów.

W poniedziałek Trump ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również, że USA będą pobierać opłaty od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20 proc. wartości przewożonego towaru.