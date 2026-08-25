Lisicki: Tusk i Mróz-Gorgoń, czyli gang Olsena. Ziemkiewicz: Fajnopolka obnażyła system

Kariera Ikara - szybki wzlot i jeszcze szybszy upadek – skomentował Rafał Ziemkiewicz dymisję prof. Mróz-Gorgoń z funkcji pełnomocnika rządu ds. promocji marki Polski.
W ostatnich dniach Barbara Mróz-Gorgoń stała się główną postacią afery związanej z think tankiem Fundacja Marka Polska. Profesor była wcześniej związana z pracami nad raportem "Polaków portret własny. Raport o DNA marki Polska". Dokument został przygotowany przez wspominaną wcześniej fundację, której jest prezesem, a sama Mróz-Gorgoń kierowała pracami nad raportem. Jego premiera odbyła się w listopadzie 2025 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
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