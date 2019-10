Lisicki: Wokół synodu amazońskiego dzieją się rzeczy szokujące

W programie "Wierzę" w internetowej telewizji wSensie Paweł Lisicki mówił o trwającym w Watykanie synodzie amazońskim, który może całkowicie odmienić Kościół katolicki.

– Wszystko, co wokół tego synodu się dzieje jest albo dziwne, albo bulwersujące. Mam wrażenie, że wielu ludzi przyjmuje taką postawę, że woli już nie wiedzieć, co się tam dzieje, bo to zbyt daleko uderzałoby w ich wrażliwość religijną i myślenie o Kościele – mówił.

Koniec celibatu?

Dziennikarz zwrócił uwagę, że w dokumencie przygotowującym synod znalazły się rzeczy "szokujące". – Media głównie zajmują się kwestią celibatu, że synod prawdopodobnie zaproponuje, żeby albo całkowicie odejść od celibatu, albo tak go przeformułować, że de facto zostanie zniesiony – tłumaczył.

– To jest rzecz o tyle niebywała, że tak głęboka ingerencja w samo rozumienie tego, czym jest kapłaństwo, jest poddawana w dyskusję w kategoriach czysto pragmatycznych – stwierdził redaktor naczelny "Do Rzeczy".

Kobieta-ksiądz

Lisicki zaznaczył, że drugą "dziwną rzeczą", jaka dzieje się wokół synodu amazońskiego, jest rola kobiet. – Nie ma wprost postulatu wyświęcania kobiet (na księży – red.), natomiast jest postulat diakonatu kobiet, który jest pierwszym stopniem kapłańskim. (…) Samo rozważanie tego jest jawnym nieposłuszeństwem w stosunku do Pana Boga – podkreślił dziennikarz.

Jego zdaniem cała ta sytuacja pokazuje "stopień rozchwiania" w Kościele. – Sama ta debata sprawia, że co się wytwarza w świadomości katolickiej? Że nic nie ma stałego. Ponieważ nie ma ani jednej rzeczy, do której moglibyśmy być całkowicie przekonani, że ona będzie nienaruszona i pochodząca tylko z Bożego objawienia – tłumaczył Lisicki.