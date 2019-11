"Przeraża mnie...". Terlikowski o niepokojącym incydencie z hostią

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 28 października. Podczas mszy świętej w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Bełchatowie jeden z chłopców wypluł hostię i schował ją do kieszeni. – Staraliśmy się wyjaśnić tę sytuację, ale było to trudne. Zapytaliśmy, kiedy 13-latek przystępował do spowiedzi, kiedy powiedział, że nie pamięta, zapytaliśmy po co przyjmował hostię – tłumaczył jeden z księży z parafii, w rozmowie z "Super Expressem". Na miejsce zdarzenia wezwano policję.

"Przeraża mnie, że trzynastolatek wyjmuje Hostię z ust i chowa ją do kieszeni. I opowieść o bolącym zębie mnie nie przekonuje, bo nie wierzę, by jak go boli ząb to chowa ziemniaki do kieszeni. W tej sytuacji mieliśmy do czynienia z obrazą samego Boga, który w Komunii się ukrył" – przekonuje Terlikowski.

Publicysta przyznaje, że można dyskutować, czy metoda zastosowana przez księży była najlepsza, ale jednocześnie podkreślił, że Kościół musi chronić Eucharystii, bo "to Jego serce, jeśli nie będzie tego robił zaprze się samego siebie".