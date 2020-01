Watykan: Papież Franciszek zwrócił się do Polaków

Słowa Ojca świętego, które padły podczas audiencji ogólnej w Watykanie, odnotowuje Radio Watykańskie.

Zwracając się do Polaków, papież powiedział, aby byli wiarygodnymi świadkami Ewangelii oraz nieśli ją z entuzjazmem do środowisk, w których żyją.

– Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, niech Duch ożywi w każdym z was powołanie do bycia odważnymi i radosnymi ewangelizatorami – oświadczył Franciszek.

– Niech was uzdolni do nasycenia naszych domów Ewangelią i uczynienia ich wieczernikami braterstwa, abyście mogli przyjąć Chrystusa żywego, który przychodzi do nas w każdym człowieku i w każdym czasie – powiedział.

– Z serca wam błogosławię! – mówił papież.