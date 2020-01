Stanowcze słowa Benedykta XVI o celibacie. Jest stanowisko Franciszka

Benedykt XVI i kard. Sarah napisali książkę "Z głębi naszych serc", w której ostrzegają papieża przed złagodzeniem zasad celibatu kapłanów. Książka ukazała się w środę we Francji. Joseph Ratzinger, który w 2013 r. abdykował, oświadcza w książce, że nie może milczeć w tej sprawie. Podkreśla, że celibat jest wielowiekową tradycja w Kościele, która ma wielkie znaczenie, ponieważ pozwala kapłanom skoncentrować się na swoich obowiązkach. 92-letni emerytowany papież uważa, że nie można jednocześnie realizować obu powołań, czyli kapłaństwa i małżeństwa. Media podkreślają, że książka jest odpowiedzią na propozycję dopuszczenia żonatych mężczyzn do święceń kapłańskich w Amazonii, o czym dyskutowano trzy miesiące temu podczas synodu w Watykanie.

Jednak wokół książki rozpętała się medialna burza. Ostatecznie, ze względu na polemiki, które wzbudziło pojawienie się książki zatytułowanej "Z głębi naszych serc", postanowiono, że jej autor będzie oznaczony w następujący sposób: Kard. Sarah przy wkładzie Benedykta XVI. Natomiast sam tekst książki zostanie niezmieniony.

Głos w tej sprawie zabrał osobisty sekretarz emerytowanego papieża, abp Georg Ganswein. Jak przekazał, Benedykt XVI nie zaaprobował faktu, że książka będzie miała dwóch autorów. Nie widział też i nie zatwierdził okładki. Dlatego abp Ganswein – za wskazaniem papieża seniora – poprosił kard. Saraha, by wydawcy książki nie przedstawiali Josepha Ratzingera jako współautora i by jego imię nie pojawiało się pod wprowadzeniem i zakończeniem. Abp Ganswein potwierdził natomiast, że Benedykt XVI udostępnił kard. Sarahowi swój tekst o kapłaństwie, wiedząc, że ten przygotowuje na ten temat książkę, i pozwolił mu na korzystanie z niego według własnego uznania.

Tymczasem papież Franciszek uważa za zamkniętą sprawę polemik wokół książki kardynała Roberta Saraha z wypowiedzią Benedykta XVI w obronie celibatu. Ojciec Święty powiedział o tym podczas rozmowy z założycielem dziennika "La Repubblica" Eugenio Scalfarim. Publicysta opisał reakcję Franciszka w następujący sposób: "Odpowiedź była taka, że zawsze jest ktoś, kto zgłasza sprzeciw w organizacji, która obejmuje setki milionów osób na całym świecie. Sprawa z Ratzingerem jest zatem zamknięta". Następnie papież dodał, że obecność "przeciwników" należy "uważać za zjawisko dość normalne w strukturze tego rodzaju".

W czasie tej rozmowy papież przedstawił także swą wizję Kościoła mówiąc: "Ma on obowiązek stać się bardziej nowoczesny. Być z ubogimi i słabymi, a nie z bogatymi i silnymi". "Kieruje mną pragnienie przetrwania naszego Kościoła, dostosowania naszego zbiorowego ducha do społeczeństwa obywatelskiego i nowoczesnego. Religie, i to nie tylko ta katolicko-chrześcijańska, powinny poznać bardzo dobrze nowoczesne społeczeństwo w swej głębi kulturowej, duchowej" – miał powiedzieć Franciszek, cytowany przez Scalfariego.