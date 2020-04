Prymas Polski o wyborach: Nie mamy prawa wyciągać ludzi z domów

W wywiadzie dla Radia Zet arcybiskup był pytany o termin wyborów prezydenckich, które mają się odbyć 10 maja. Prymas stwierdził, że podziela apel przewodniczącego Episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego o powstrzymanie się od rywalizacji wyborczej w dobie epidemii.

– Jeżeli stan zagrożenia jest taki, jaki dziś przeżywamy, jeżeli ciągle widzimy, że są ograniczenia, które pokazują, że jedyną rzeczą jest izolacja, to zawsze musimy pamiętać, że pierwszorzędne jest życie i zdrowie człowieka – powiedział abp Polak.

– Skoro my apelujemy i mówimy, że do kościoła może przychodzić tylko 5 osób… Chodzi o to, że nie mamy prawa wyciągać ludzi z domów, wywoływać ich, kiedy mówi się, że jedyną racjonalną rzeczą na ograniczenie pandemii jest bycie w domach – ocenił prymas.

Pytany, czy weźmie udział w wyborach, jeśli głosowanie odbędzie się 10 maja, hierarcha odparł: – Tego nie wiem, ale nie będę narażał swojego życia i zdrowia.

Prymas wyraził też nadzieję, że ograniczenia dotyczące liczby osób mogących uczestniczyć we mszy św. zostaną wydłużona na okres Wielkanocy. Na razie restrykcje obowiązują do 11 kwietnia, czyli do Wielkiej Soboty.

