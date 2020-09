Watykan: Papież Franciszek zwrócił się do Polaków

Słowa Ojca świętego, które padły podczas audiencji generalnej na dziedzińcu św. Damazego, odnotowuje Radio Watykańskie. Zwracając się do Polaków, papież przypomniał o 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

– W minionych dniach w Polsce obchodzono 40-lecie Porozumień, które – jako owoc solidarności uciśnionych – dały początek Związkowi Zawodowemu "Solidarność" i historycznym przemianom politycznym w waszym kraju i w Europie Środkowej – stwierdził Franciszek.

Podkreślił, że dziś mówimy o solidarności w kontekście pandemii. – Zawsze aktualne jest to, co powiedział św. Jan Paweł II: "Nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, […] która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania" – przypomniał słowa Karola Wojtyły papież.

– Drodzy bracia i siostry, bądźcie wierni tej miłości! Z serca wam błogosławię – powiedział Franciszek.

