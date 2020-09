Watykan: Papież Franciszek zwrócił się do Polaków

Słowa Ojca świętego, które padły podczas audiencji generalnej, odnotowuje Radio Watykańskie. Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do obchodzonego 8 września w Kościele święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

– Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wczoraj obchodziliśmy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, nazywane w Polsce "świętem Matki Boskiej Siewnej". Poświęcając ziarno na tegoroczny zasiew, prosiliście w modlitwie, aby wszyscy ludzie za przykładem Maryi przynosili plon stokrotny – powiedział Franciszek.

– Ona (Maryja – red.) podarowała światu bezcenny owoc: Jezusa, naszego Zbawiciela. My również jesteśmy powołani przez Boga, byśmy przynosili owoc poprzez dobre dzieła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – zakończył papież.

Dawniej w Polsce panował zwyczaj, że dopiero po święcie narodzenia NMP i uprzątnięciu pól, brano się do orki i siewu. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Maryja. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj.

Na Podhalu święto Matki Boskiej Siewnej nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje się wtedy żyto.

Czytaj także:

Scheuring-Wielgus pisze list do biskupów. "Szanowni Panowie"