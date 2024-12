Papież Franciszek spotkał się z Orbanem. "Prywatna rozmowa"

Prywatna rozmowa Ojca Świętego z szefem węgierskiego rządu trwała 35 minut. Następnie polityk spotkał się z kard. Pietro Parolinem, sekretarzem stanu, któremu towarzyszył ks. prał. Mirosław Wachowski, podsekretarz ds. relacji z państwami.

"Solidne i owocne stosunki" między Watykanem a Budapesztem

"Podczas spotkania w Sekretariacie Stanu, które odbyło się w serdecznej atmosferze podkreślono solidne i owocne stosunki dwustronne oraz wyrażono żywe uznanie dla zaangażowania Kościoła katolickiego w promowanie rozwoju i dobrobytu społeczeństwa węgierskiego" – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

W rozmowie "skupiono się na wojnie w Ukrainie, zwracając uwagę na jej konsekwencje humanitarne i wysiłki na rzecz promowania pokoju".

Ponadto, jak podaje watykański komunikat, "przeanalizowano inne tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, takie jak węgierska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, centralna rola rodziny i ochrona młodych pokoleń".

Wizyta Franciszka na Węgrzech

W ubiegłym roku papież Franciszek odwiedził Węgry. Podczas wizyty Ojciec Święty spotkał się m.in. z prezydent kraju Katalin Novák.

– Tu, w Budapeszcie, prosimy Cię o łaskawe osobiste wstawiennictwo o sprawiedliwy pokój, tak szybko jak to możliwe – zaapelowała prezydent Węgier Katalin Novák, zwracając się do papieża. Pierwsze słowa powitania prezydent Węgier skierowała do Ojca Świętego po hiszpańsku, mówiąc: "Bóg sprowadził Ciebie, Człowieka Pokoju, na Węgry!".

W spotkaniu z papieżem uczestniczyło około 10 tysięcy wiernych. Papież podczas pielgrzymki zawierzył Matce Bożej Węgry i Europę.

– Pielgrzymka Franciszka umocniła Węgrów w wierze, że tylko Chrystus jest naszą nadzieją czasach chaosu, kiedy tak wiele ciemności próbuje zapanować nad nami – tak z kolei wizytę papieża skomentował dla Radia Watykańskiego, przebywający od 1991 roku w kraju nad Dunajem, franciszkanin konwentualny, o. Paweł Cebula.

Czytaj też:

"To najmroczniejsza godzina". Orban o najgroźniejszym momencie wojnyCzytaj też:

Jubileusz 2025. Papież Franciszek pragnie na ten czas zawieszenia broni