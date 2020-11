Polaków zapytano o Kościół katolicki. Oto wyniki sondażu

Na pytanie: "Jak ocenia pan/pani rolę Kościoła katolickiego w życiu publicznym?" 65, 7 proc. badanych odpowiedziało negatywnie, z czego "37,4 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie negatywnie", natomiast 28,3 proc. "raczej negatywnie".

Przeciwnego zdania jest 27,4 proc. respondentów. Rolę Kościoła "zdecydowanie pozytywnie" ocenia 8,7 proc. pytanych, a "raczej pozytywnie" 18,7 proc.

RMF odnotowuje, że negatywnie rolę Kościoła oceniają w większości osoby do 39. roku życia. Wśród osób "zdecydowanie negatywnie" oceniających Kościół 81 proc. to wyborcy Lewicy.

Natomiast wśród przychylnych Kościołowi większość to kobiety i osoby deklarujące się, jako wyborcy Zjednoczonej Prawicy.

– Sondaż jest dowodem głębokości kryzysu, z jakim mamy do czynienia. To nie jest nic incydentalnego, tylko coś, co narastało latami – ocenił w rozmowie z "DGP" prof. Antoni Dudek, politolog z UKSW. Według niego wszystko zaczęło się od wydarzeń sprzed ponad dekady w kwestiach lustracyjnych, które Kościół zamiótł pod dywan.

– Później były jeszcze ważniejsze kwestie pedofilskie. Do tego dochodził brak skromności ze strony hierarchii duchownej i różne ekstremizmy, które ujawniały się u niektórych księży oraz związki z PiS, którego notowania idą teraz w dół, co pogrąża Kościół – uważa profesor.

Czytaj także:

Protestujący rozebrali się przed Pałacem Prezydenckim