Luizjana uznała aborcję za niezgodną z konstytucją

Przy wyborach prezydenckich a także do senatu w poszczególnych stanach zapadają tez inne decyzje. Wyborcy z Luizjany potwierdzili, że w stanie nie ma konstytucyjnego prawa do aborcji.

Przegłosowana poprawka do konstytucji Luizjany mówi, że „w celu ochrony życia ludzkiego, żadne postanowienie tej konstytucji nie może być interpretowane jako zapewniające lub chroniące prawo do aborcji lub wymagające finansowania aborcji”. To zdanie zostanie teraz dodane do konstytucji Luizjany.

Zmiana ta ma uniemożliwić sędziom obchodzenie przepisów stanowych ograniczających aborcję. Inne stany miały złe doświadczenia w tej kwestii, gdy ich sądy uchylały przepisy chroniące życie. W zeszłym roku Sąd Najwyższy stanu Kansas uchylił ustawę zakazującą późnych aborcji jako niekonstytucyjnych i utrzymał prawo do ich wykonywania, mimo że aborcja nie figuruje nigdzie w konstytucji stanu.

Inicjatorka głosowania poprawki związana z Partią Demokratyczną Katrina Jackson stwierdziła niedawno, że przeprowadzana nowelizacja całkowicie oddaje politykę dotyczącą aborcji w ręce ustawodawstwa stanowego, a nie stanowych sędziów.

Nasz zbiór praw chroniących życie zapewnia kobietom dostęp do wiedzy nt. ciąży przed aborcją, gwarantuje, że małoletnie starające się o aborcję mają zgodę rodziców, a dzieci urodzone żywe po nieudanej aborcji otrzymują natychmiastową opiekę medyczną. Według naszego prawa żaden dolar z podatku stanowego nie finansuje aborcji. Jednak te i inne prawa są zagrożone, jeśli nie przyjmiemy pierwszej poprawki - powiedziała Katrina Jackson.

Na przeszkodzie w bardziej zdecydowanych zmianach prawa stoi Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, którego wyrok sprzed ponad czterdziestu lat w sprawie Roe versus Wade uznaje prawo do aborcji za „fundamentalne prawo konstytucyjne” każdej kobiety. To podstawa prawnego usankcjonowania dopuszczalności aborcji na życzenie w całym kraju.

