Skandal w Watykanie. Bezprecedensowa decyzja papieża

Zgodnie z poleceniem Ojca świętego, finansami i nieruchomościami Sekretariatu Stanu będzie zarządzać urząd Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej, zaś kontrolę nad nimi przejmie Sekretariat ds. Ekonomii.

O swojej decyzji papież poinformował kardynała Pietro Parolina w liście z 25 sierpnia.

Decyzja papieża to pokłosie afery finansowej związanej z ks. Albertem Perlasciem. Dochodzenie w sprawie kilku zawieszonych w obowiązkach świeckich i duchownych pracowników Sekretariatu Stanu było związane z zakupem kamienicy w Londynie za sumę 200 mln euro.

Aby tego typu wydarzenia się nie powtórzyły Franciszek doprowadził do opublikowania nowych przepisów, które mają uniemożliwić korupcję wśród wysoko postawionych osób w Watykanie. Nowy kodeks do udziału w przetargach i kontraktach dopuszcza jedynie te podmioty gospodarcze, które znajdują się w specjalnym rejestrze. I tak, ze wszelkich przetargów mają zostać wykluczone podmioty, wobec których prowadzone są śledztwa, ale również firmy działające w rajach podatkowych. Również wszelkiej podmioty skazane za udział w grupie przestępczej, korupcję, oszustwa, terroryzm, pranie brudnych pieniędzy, wykorzystywanie nieletnich w pracy lub unikające płacenia podatków – one wszystkie są poza rzeczonym rejestrem.

Czytaj także:

Afera finansowa w Watykanie. Służby weszły do domu księdzaCzytaj także:

"Mnie to tak przeraża, że pęka mi serce...". Anna Dymna o wyroku TK ws. aborcji