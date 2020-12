Czy można przyjmować szczepionki powiązane z aborcją?

Opinie na ten temat wydali biskupi amerykańscy, którzy krytycznie odnieśli się na temat pozyskiwania szczepionek z ciał abortowanych dzieci. W nocie uzupełniającej wyrazili jednak opinię, że szczepienia nie powinny być zaniedbywane choć równocześnie należy się domagać wprowadzenia szczepionek etycznych. Jednocześnie kard. Pujats oraz biskupi Strickland i Schneider wydali znacznie ostrzejsze oświadczenie w tej sprawie.

W Polsce opinię o szczepionkach opublikował Instytut Ordo Iuris wskazując na poważne problemy etyczne dotyczące szczepionek pozyskiwanych z ciał embrionów oraz na obowiązek państwa w zapewnieniu etycznych szczepień obywatelom.

Publikujemy fragment ekspertyzy dr. Filipa Furmana z Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

"Wątpliwości etyczne budzą przede wszystkim szczepionki uzyskiwane z ludzkich linii komórkowych. Pragniemy jasno zabrać głos przeciwko tej praktyce, jako legitymizującej aborcję. Chociaż linie komórkowe wykorzystywane przy produkcji szczepionek to linie potomne z pierwotnych komórek pozyskanych od płodu, a więc „materialnie” nie są tożsame z pierwotnymi (nawet jeśli mają to samo DNA), choć komórki pobierane są z ciał dzieci zabitych aborcyjnie niezależnie od potrzeby stworzenia szczepionki, to wciąż wykorzystywanie tego typu materiału legitymizuje procedurę aborcyjnego uśmiercania dzieci – nie tylko tę, która odbyła się dziesiątki lat temu i pozyskane w jej wyniku tkanki wykorzystano przy produkcji już istniejących szczepionek – ale również każdą przyszłą, skoro dotychczasowa praktyka jest wciąż powszechnie akceptowana."

"Akceptacja ta pokazuje stopień niezrozumienia problemu etycznego i jego przyszłych konsekwencji. Bardzo ważne jest więc, aby wszyscy chętni, by się zaszczepić, mieli dostęp do szczepionki produkowanej w sposób etyczny. Polscy obywatele nie powinni być stawiani przed wyborem: ochrona przed chorobą lub konflikt sumienia. Czujemy się w obowiązku zaznaczyć, że przedstawione stanowisko nie jest odosobnione. Analogiczne postulaty artykułowali m.in. amerykańscy biskupi w liście z 17 kwietnia br. do komisarza amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration)1. Również w stanowisku Papieskiej Akademii Życia z 9 czerwca 2005 roku (znak: Prot.n.P/3431) stwierdza się, że istnieje wielka odpowiedzialność nakazująca stosowanie szczepień alternatywnych i wyrażanie sprzeciwu sumienia wobec szczepień o obciążeniu etycznym,"

