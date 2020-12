Kard. Kazimierz Nycz: Chciałbym prosić, wręcz błagać wszystkich

"Chciałbym prosić, wręcz błagać wszystkich, którzy tego będą słuchać, żeby się postarać o to, żeby to były normalne święta – żeby z niczego nie rezygnować, a tym bardziej przywiązywać wagę do Mszy Świętej, na którą się pójdzie. Czy to będzie pasterka, czy Msza w święta, a jeżeli nie ma takiej możliwości – bo może tak być – to żeby to uczynić chociażby przez środki masowego przekazu, przez internet. Bogu dzięki, tych transmisji jest bardzo dużo i w takim trudnym czasie jest to ważne" – powiedział metropolita warszawski w wywiadzie dla portalu stacja7.pl.

Kardynał Nycz dodał, że w tym roku szczególnie trzeba się rozglądać wokół siebie czy nie ma gdzieś potrzebujących, samotnych osób. Kard. Nycz prosił także, żeby nie zaniedbywać tradycji pozostawiania pustego talerza dla niespodziewanego gościa wigilijnego.

"Ważne jest, żeby przygotować i przeżyć to wszystko, co jest przy stole wigilijnym, wrócić do śpiewania kolęd – pięknych, polskich kolęd, które są nie tylko piękne, ale mają i niosą w sobie głęboką, wielką teologię" – podkreślił warszawski arcybiskup.

