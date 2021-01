Kard. Burke krytykuje Joe Bidena w sprawie aborcji

"Żyjemy w czasach, kiedy może się wydawać, że zły duch odniósł sukces w swoim programie kłamstwa i śmierci. W naszym kraju rząd federalny chce skodyfikować jako prawo całkowicie niesprawiedliwą decyzję Sądu Najwyższego, który wprowadził legalną aborcję na żądanie i narzucić szkołom nauczanie niesprawiedliwej teorii płci" – powiedział Burke.

"Jednocześnie grozi odmową wolności wyznania, wolności obywateli do podążania za zamysłem Boga dla świata i człowieka, wpisanym w samą naturę i wypisanym w każdym ludzkim sercu" – dodał kardynał.

Na oświadczenie Bidena odpowiedział również abp Joseph F. Naumann z Kansas City w Kansas, przewodniczący Komisji Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych ds. Działalności Obrony Życia.

"To głęboko niepokojące i tragiczne, że prezydent zobowiązał się do skodyfikowania orzeczenia Sądu Najwyższego, które odmawia nienarodzonym dzieciom ich najbardziej podstawowego prawa człowieka i prawa obywatelskiego, prawa do życia, pod eufemistycznym przebraniem służby zdrowia".

