Znany we Francji pisarz duchowy wydalony ze stanu kapłańskiego

Ks. Jean-François Six był kapłan Mission de France w wyniku zakończenia procesu kanonicznego, który rozpoczął się jesienią 2019 r.

Sędzia kościelny uznał "Jean-François Six za winnego poważnego nadużycia wobec osób, nad którymi sprawował władzę duchową i moralną" W konsekwencji skazano kapłana na wydalenie ze stanu duchownego.

Jean-François Six może odwołać się od tej decyzji zgodnie z normami przewidzianymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Najstarsze dotyczące go fakty pochodzą z późnych lat pięćdziesiątych XX wieku, najnowsze z lat dziewięćdziesiątych. Ofiarami są kobiety, z których wiele ma obecnie od 80 do 90 lat. Zgłoszenie doznanych nadużyć zajęło wiele lat. Wstępny raport powstał w lutym 2019 r. Biskup Giraud natychmiast złożył skargę do prokuratora i kościelnego wymiaru sprawiedliwości.

W dniu 17 lipca 2019 roku Jean-François Six został wykluczony z jakiejkolwiek posługi duszpasterskiej decyzją biskupa w trakcie śledztwa. Na pytanie, czy ojciec Six odwoła się od tej decyzji, jego prawnik, ojciec Bernard Du Puy-Montbrun, nie odpowiedział.

"Mission de France" jest prałaturą terytorialną. Kierowana przez arcybiskupa Hervé Girauda, składa się z kapłanów, diakonów i świeckich, ożywianych pasją życia Ewangelią w zwykłym życiu zawodowym i rodzinnym.

Czytaj też:

Honduraski kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga chory na koronawirusaCzytaj też:

Arcybiskup Damaszku apeluje do Syryjczyków o powrót do domu