Kolejny niemiecki biskup wzywa do zmiany katechizmu

Biskup Peter Kohlgraf zasugerował również, że od katolików o skłonnościach homoseksualnych nie można oczekiwać, że będą żyć cnotliwie, a Kościół powinien przyjąć podejście duszpasterskie, które to uznaje.

"Sporo ludzi, którzy mają pociąg homoseksualny, należy do Kościoła i są to naprawdę pobożne, w najlepszym tego słowa znaczeniu, osoby" – napisał biskup w swojej diecezjalnej gazecie. Tekst został również opublikowany na stronie internetowej diecezji.

"Jeśli chodzi o żądanie czystości – co to oznacza z perspektywy osób, które odczuwają pociąg do osób tej samej płci? Myślę, że niewielu z nich uznałoby to żądanie za taktowne i pełne szacunku, ponieważ – jak mówi również Katechizm – ta skłonność nie jest samowybrana".

Księga błogosławieństw zatytułowana Paare. Riten. Kirche. (Couples, Rites, Church), została wydana przez Bonifatiusverlag, wydawnictwo stowarzyszone z Archidiecezją Paderborn. Książka zawiera również przedmowę biskupa Ludgera Schepersa, biskupa pomocniczego diecezji Essen.

Niemieccy biskupi, którzy do tej pory publicznie wyrażali poparcie dla błogosławienia związków osób tej samej płci, to między innymi kardynał Reinhard Marx z Monachium i Freising, biskup Franz-Josef Bode z Osnabrück i biskup Heinrich Timmerervers z Drezna-Meißen.

