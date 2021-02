Były ambasador Watykanu w Bagdadzie zapowiada podróż papieża Franciszka do Iraku

"Myślę o Bagdadzie, gdzie Ojciec Święty spotka się z Chaldejczykami i katolikami syryjskimi w katedrze, w której kilka lat temu zabijano ludzi. Będzie to okazją, by udzielić chrześcijanom entuzjazmu i odwagi, by powiedzieć im by kochali swoją wiarę, a także że jesteśmy z wami jako katolicy, jako chrześcijanie i jesteśmy z nimi zjednoczeni”– powiedział kard. Filoni.

"Ojciec Święty miał już okazję być z muzułmanami sunnickimi, teraz spotka się z muzułmanami szyickimi. Jest to więc dobra okazja do dialogu międzyreligijnego" – dodał kardynał.

Spotkanie z wodzem szyickim odbędzie się w Nadżafie, miasto to, jak wskazał kardynał, znajduje się blisko grobu proroka Ezechiela, który "umacniał mieszkańców Jerozolimy, tam zniewolonych podczas niewoli babilońskiej”.

"Dał im nadzieję. Dał im wizję, że pewnego dnia z kości, martwych kości powstaną się nowe ciała. To jest wizja, o której musimy pomyśleć" – powiedział kardynał.

"Byłem tam, aby odwiedzić ten grobowiec i pamiętam również, ilu muzułmańskich pielgrzymów chodziło w to miejsce na modlitwę" – powiedział.

Kardynał przyznał, że bezpieczeństwo w Iraku nadal jest problemem, ale powiedział, że Irakijczycy "powoli budują" pokój.

"Konieczne jest, aby wszystkie mniejszości, zarówno religijne, jak i obywatelskie, były w jakiś sposób zgodne. Nie osiągniemy spokoju gdy ktoś go narzuca, ale wtedy gdy go zbudujemy… " – powiedział Filoni.

Kardynał Filoni wyraził nadzieję, że wizyta papieża Franciszka w północnych regionach Iraku będzie zachętą do dialogu dla wszystkich wspólnot mniejszościowych, w tym dla chrześcijan, którzy tak bardzo ucierpieli z powodu prześladowań Państwa Islamskiego.

