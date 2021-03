"By człowiek nie był traktowany jako narzędzie zysku". Apel biskupów na 1700-lecie ustanowienia niedzieli dniem świątecznym

W niedzielę 7 marca przypada 1700. rocznica wydania przez cesarza Konstantyna I Wielkiego dekretu ustanawiającego niedzielę dniem świątecznym. Do poszanowania tej tradycji zachęcają przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP abp Wiktor Skworc.

"Wspominając fakt ustanowienia 1700 lat temu, przez władzę cywilną, świątecznego charakteru niedzieli, zachęcamy wszystkich do poszanowania tej tradycji, do jej docenienia, strzeżenia i pielęgnowania oraz przekazywania jej młodemu pokoleniu" – napisali biskupi.

"Nie możemy się godzić na dyktat różnych organizacji i korporacji"

W apelu zwrócono uwagę, że uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się do tego, że z biegiem czasu powszechnie świętowano to zbawcze wydarzenie, co w efekcie przyniosło zasadę świętowania niedzieli jako dnia Boga i człowieka.

Hierarchowie przypomnieli treść „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” z 2015 roku i zaapelowali do władzy, pracodawców, pracowników, ludzi dobrej woli, parlamentarzystów o ochronę niedzieli jako Dnia Pańskiego oraz o uczynienie wszystkiego w celu ochrony niedzieli, tak by człowiek nie był traktowany jako narzędzie zysku i mógł przeżywać niedzielę zgodnie ze swoimi przekonaniam.

Jak podkreślili, nie możemy się godzić na dyktat organizacji i korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, „które kierując się wyłącznie zyskiem, nie biorą pod uwagę kosztów społecznych, jakie wynikają z niszczenia tkanki społecznej bez pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne przeżywanie czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe społeczeństwo, co powinno być trwałym elementem naszej kulturowej tożsamości”.

"Zapraszamy wszystkich do budowania kultury niedzieli wolnej od przymusu pracy. Niech będzie ona dniem odpoczynku i wzmocnienia sił, odrodzenia osłabionych więzi rodzinnych i społecznych. Niech będzie okazją do emocjonalnego wyciszenia, a także do budowania wspólnoty rodzinnej, religijnej i narodowej" – napisali autorzy Apelu.

