Pałac Laterański ma się stać muzeum

W liście do kardynała Angela De Donatisa, wikariusza Rzymu, opublikowanym 16 marca, Papież Franciszek napisał, że chęć promowania i ochrony piękna oraz dziedzictwa kulturowego Kościoła zainspirowała go do poświęcenia Pałacu Laterańskiego na "działalność muzealną i kulturalną".

Jako wikariuszowi diecezji rzymskiej, De Donatisowi powierzono zadanie zorganizowania tych działań wraz z Państwem Watykańskim.

Kompleks znany jako Pałac Laterański, zaczął się kształtować w czasach Cesarstwa Rzymskiego, jako Domus Laterani, dom rodziny Plautii Laterani.

Cesarz Konstantyn przekazał majątek biskupowi Rzymu w IV wieku i od tego czasu służył on jako rezydencja papieska aż do wygnania awiniońskiego Papieży.

Nazywany przez setki lat Patriarchatem Laterańskim, pałac sąsiaduje z Bazyliką św. Jana na Lateranie, która jest kościołem katedralnym Rzymu i siedzibą Papieża jako biskupa Rzymu.

Wraz z podpisaniem traktatu laterańskiego w 1929 r. pałac i bazylika stały się eksterytorialną własnością Stolicy Apostolskiej.

Pałac Laterański był już niegdyś muzeum papieskim. Dzieło Muzeum Laterańskiego zostało zamknięte w latach 70. XX wieku i jego zasoby trafiły do Muzeów Watykańskich.

Dziś w pałacu znajduje się część Watykańskiego Muzeum Historycznego, w której przechowywane są portrety papieży, pamiątki po Papieskim Korpusie Wojskowym oraz nieużywane już papieskie artykuły gospodarstwa domowego.

Budynek służy również jako biuro administracyjne Wikariatu Rzymu i mieszkanie Wikariusza diecezji rzymskiej.

