Kard. Tagle ma następcę w Manili

Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiło długo oczekiwaną informację, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego kard. Advincula, obecny arcybiskup Capiz w środkowych Filipinach, został mianowany arcybiskupem w Manili, stołecznej diecezji.

Kardynał, który 30 marca kończy 69 lat, przejmuje kierownictwo po Tagle, który 8 grudnia 2019 roku został mianowany prefektem Watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Tagle wyjechał do Rzymu w lutym 2020 r. po posłudze w Manili, która trwała od 2011 r. Biskup Broderick Pabillo, biskup pomocniczy Manili, pełnił funkcję administratora apostolskiego, podczas gdy Papież rozważał, kogo mianować następnym arcybiskupem.

Kard. Advinculę od teraz będzie najbardziej prominentnym przywódcą Kościoła na Filipinach. Filipińczycy to trzecia co do wielkości populację katolicką na świecie po Brazylii i Meksyku. Około 85 proc. z szacowanej na 110 milionów ludzi populacji to ochrzczeni katolicy.

Kardynał poprowadzi archidiecezję liczącą około 2,5 miliona katolików, znacznie większą niż archidiecezja Capiz, która liczy około 800 tys. katolików.

