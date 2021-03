List biskupów do kapłanów na Wielki Czwartek 2021 roku

"Tak jak Eucharystia buduje i podtrzymuje w nas tożsamość kapłańską, tak też jest ona miejscem budzenia się wielu szlachetnych pragnień ludzi młodych. Każde powołanie, bardziej lub mniej dojrzewa w Eucharystii. Jej znaczenie w procesie budzenia i podtrzymywania powołań jest niepodważalne. Wielu młodych ludzi odnalazło swe powołanie właśnie w doświadczeniu liturgicznym" – czytamy w liście.

List zwraca uwagę, że na stałą aktualność nauczania Kościoła przypomnianą przez Sobór Watykański II mówiącą, że to liturgia jest szczytem i zródłem życia chrześcijańskiego.

"Wystarczy dziś wspomnieć rzeszę prezbiterów, których pragnienie kapłaństwa zrodziło się w Ruchu Światło-Życie i dziele Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. To poprzez nieustanną dbałość o liturgię, o jej piękno i szlachetność wielu z nas wchodziło na drogę kapłańskiego życia. Dziś także widać to w pewnej fascynacji liturgią sprawowaną w formie nadzwyczajnej. Niezaprzeczalny pozostaje fakt, że wielu młodych ludzi pociąga dziś taka dbałość o piękno celebracji eucharystycznej. Poszukują oni Chrystusa i pragną Go odkrywać w Kościele. To pragnienie musi być na nowo odczytane." – piszą biskupi.

Biskupi zwracają uwagę, że pandemia przypomina, że celebrowanie Mszy nie odbywa się "dla ludu, ale z ludem".

"Ogromnym zadaniem, jakie staje dzisiaj przed nami, jest "powrót do Eucharystii". Rozumiemy to zadanie bardzo konkretnie jako powrót wiernych do praktyki udziału we Mszy św. Istnieje jednak jeszcze głębszy sens owego powrotu. Potrzebujemy na nowo odkryć jej żywotne treści i łaski, aby nimi żyć i aby przekazać je ludowi Bożemu" – mówi tekst listu.



List na końcu wyraża wdzięczność biskupów wobec kapłanów za ich zaangażowanie w powołanie i pracę szczególnie w czasie pandemii

Czytaj też:

Kard. Tagle ma następcę w Manili