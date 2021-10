Ksiądz pokonał w sądzie gubernatora Kalifornii. "Zmuszanie dzieci do szczepień to przestępstwo"

Ks. Trevor Burfitt FSSPX jest jednym z tych, którzy skutecznie przeciwstawili się niekonstytucyjnym restrykcjom wobec związków wyznaniowych, które wprowadza lewicowy gubernator Kalifornii, Gavin Newsom. Teraz w rozmowie z LifeSiteNews przeor kościoła Matki Bożej Anielskiej (Our Lady of the Angels) w Los Angeles skomentował wdrażany przez władze stanu przymus „wyszczepiania” dzieci.

- Postrzegam to jako bardzo przestępcze i to samo mówię moim wiernym. (...) To bardzo kryminalna akcja przeciwko prawom rodziców, którzy powinni być odpowiedzialni za określenie, co ich dzieci otrzymują w ramach opieki medycznej bądź leczenia – podkreślił.

Kalifornia w czołówce stanów z przymusem szczepień

Ks. Burfitt stwierdził, że jest to „kolejne rozczarowanie” polityką gubernatora Newsoma, który najwyraźniej próbuje umieścić Kalifornię w czołówce stanów wprowadzających przymusowe iniekcje preparatów przeciwko COVID-19. „Myślę, że jest to bardzo, bardzo inwazyjne i bardzo szkodliwe dla praw rodziny i zdrowia dzieci” – ocenił kapłan.

Przeor wyraził nadzieję, że szkoła prowadzona przez Bractwo św. Piusa X – jako wyznaniowa, a więc, inaczej niż zwyczajne szkoły prywatne i publiczne, korzystająca dodatkowo z praw wolności religijnej – będzie mogła normalnie funkcjonować w realiach narzuconych przez władze stanowe.

Ksiądz wygrywa w sądzie z bezprawnym lockdownem

Ks. Trevor Burfitt z Bractwa św. Piusa X trafił w zeszłym roku pierwsze strony kalifornijskich gazet po tym jak sprzeciwił się zamknięciu kościołów narzuconemu przez gubernatora Gavina Newsoma pod pretekstem epidemii koronawirusa. W grudniu 2020 roku sąd tymczasowo uchylił stanowe restrykcje wobec kościoła Matki Bożej Anielskiej, co w kolejnym wyroku sądu w czerwcu bieżącego roku znalazło swoją stałą sankcję.

Kapłan powtwierdził w rozmowie z LifeSiteNews znaczący przyrost liczby wiernych od momentu zwycięstwa nad bezprawną opresją lewicowego gubernatora. W tym samym czasie parafie nieprzywiązane do Tradycji odnotowują stały spadek, co ks. Burfitt zrzuca na karb „niedostatecznej gorliwości duszpasterskiej proboszczów”, którzy „chętnie po prostu wybierają łatwą drogę, chroniąc się i będąc mniej skłonnymi do poświęcenia się dla wiernych”, traktując swoje zadania bardziej w kategoriach pracy niż powołania.

Jednak za najważniejszy powód zjawiska rozkwitu katolickiej Tradycji uznaje on oddziaływanie Mszy Świętej Wszech Czasów i duchowości, którą ona wyraża. Wszystko zaczyna się od powrotu do tradycyjnej duchowości, która z czasem rodzi też postawę, dzięki której wierni potrafią powiedzieć „nie”, kiedy widzą niebezpieczeństwo ze strony władzy – przekonywał ks. Burfitt.

