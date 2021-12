"Zostawny politykę". Austriacy modlą się o zakończenie korona-kryzysu

Austria, w której segregacja sanitarna i tzw. obostrzenia covidowe osiągają największe w Europie wymiary, zapoczątkowała akcję modlitewną w intencji zakończenia kryzysu koronawirusa. Inicjatywa „Austria się modli” ma stanowić duchową odpowiedź na skomplikowaną sytuację polityczną i została już podchwycona, jak donosi niemieckojęzyczny oddział Catholic News Agency, przez Niemcy, Szwajcarię, Stany Zjednoczone i inne kraje.

Uczestnicy spotykają się w każdą środę o godz. 18:00, aby wspólnie zmawiać Różaniec w miejscach publicznych. Jak tłumaczy inicjator akcji, Louis-Pierre Laroche, wyjaśnił, że nie przedsiębrał żadnych PR-owych zabiegów, a inicjatywa tak czy inaczej zyskuje na popularności w Austrii i poza jej granicami, w czym uznaje on dowód Bożego błogosławieństwa.

Różaniec – modlitwa idealna na czas kryzysu

Laroche przypomniał, że to właśnie Różaniec jest modlitwą, do której Kościół zawsze zwracał się w momentach kryzysów, tak jak w czasie bitwy pod Lepanto. Podkreślił przy tym, że akcja ma na celu wyłącznie zwrócenie się o nadprzyrodzoną pomoc do Boga i Matki Najświętszej, a nie angażowanie spór polityczny.

- Zostawmy politykę. Uwolnijmy się również duchowo od tych wszystkich przekazów medialnych, które nas łamią, które wywołują jeszcze większą presję, które budują jeszcze więcej nienawiści, które budują jeszcze więcej podziałów. Wszystko to zawierzamy Matce Bożej – powiedział Louis-Pierre Laroche.

Austria jest pierwszym krajem w Europie zachodniej, który wprowadził przymus szczepień i tak daleko posuniętą segregację sanitarną. Taka postawa rządu wywołuje liczne protesty. 11 grudnia w Wiedniu miał miejsce wiec, który zgromadził około 44 tys. osób.

