Austria: Resort zdrowia nakazał chodzić w maseczkach nawet w domu

Nakaz dotyczy osób z podejrzeniem zakażenia wirusem. To jednak nie koniec nowych wytycznych. Do izolacji zobligowani zostaną nawet w pełni zaszczepieni preparatem przeciw COVID-19, a także ozdrowieńcy.

Ponadto, czas kwarantanny domowej po kontakcie z osobą zakażą nową mutacją Sars-CoV-2 wydłużono z 10 do 14 dni. Okresu nie można skrócić, nawet w przypadku osoby zaszczepionej oraz ozdrowieńca.

Nowe wytyczne

– Nawet infekcja jednym z poprzednich wariantów koronawirusa nie zapewnia już kompleksowej ochrony – tłumaczą austriackie władze. Podejrzewani o zakażenie Omikronem mają nosić maseczki typu FFP2 w swoich domach, jeśli tylko opuszczą "prywatną strefę mieszkalną", np. sypialnię – podał dziennik "Der Standard", cytowany przez portal polsatnews.pl.

Ministerstwo zdrowia zobowiązało do dwukrotnego mierzenia temperatury ciała w ciągu dnia. Poddani kwarantannie domowej będą testowani na obecność koronawirusa w organizmie pierwszego i trzynastego dnia odosobnienia. Izolacja będzie się mogła zakończyć tylko wtedy, jeżeli wynik tego drugiego testu okaże się negatywny.

Austria to państwo federalne, zatem rządzący poszczególnymi krajami związkowymi mogą wydać swoje komunikaty, nie do końca zgodne z tym resortu zdrowia. Przychylnie do pomysłów odniosły się jednak już władze m.in. Wiednia, Salzburga, Styrii, Tyrolu czy Dolnej Austrii.

Poza tym, Austriacy powracający z krajów południa Afryki, gdzie pojawiła się nowa mutacja wirusa, są zobowiązani do natychmiastowego poddania się testom w specjalnie wyznaczonym punkcie badań w stolicy kraju.

Masowe protesty

W ostatni weekend w Austrii odbyły się masowe protesty przeciwko lockdownowi i przymusowi szczepień. Największe zgromadzenie miało miejsce w minioną sobotę w centrum Wiednia.

Według policji, w demonstracjach mogło uczestniczyć do 44 tys. Austriaków. Protesty odbywają się w Austrii regularnie, jednak temat jest pomijany w większości ośrodków medialnych.

