New York Times: W Indiach zapanowała "antychrześcijańska histeria"

Na łamach dziennika New York Times ukazał się artykuł Indyjska rozprawa z chrześcijaństwem (India's Crackdown on Christianity), którego autorzy – Jeffrey Gettleman i Suhasini Raj – piszą o wzmożonej nagonce na chrześcijan w dniach świąt Bożego Narodzenia. Sytuację w Indiach określili mianem „antychrześcijańskiej histerii”.

Boże Narodzenie w Indiach: Policja aresztuje pobitych, a nie bijących

Artykuł omawia liczne przypadki ataków hinduistycznych fanatyków, które miały miejsce „przy biernej postawie policji, która dokonywała aresztowań nie tych, którzy dopuszczali się pobić, lecz pobitych pastorów, pod zarzutem «nawracania», nawet jeżeli pili tylko herbatę ze swoimi wiernymi”.

Pretekstem do tych ekscesów były oczywiście stanowe tzw. ustawy antykonwersyjne (zakazujące nawracania na religie inne niż oficjalny hinduizm), o których pisaliśmy już kilkukrotnie. Jednak w okresie świątecznym lokalne władze wprowadziły dodatkowe restrykcje wobec chrześcijan, w niektórych miejscach nawet zakazując obchodów Bożego Narodzenia (jak miejscowości Baghpat w stanie Uttar Pradesh).

„Tradycja” prześladowania chrześcijan w Indiach

Jak przypominają autorzy artykułu w New York Times, prześladowania chrześcijan w Indiach mają swoją długą tradycję. Pierwsza ustawa zabraniająca nawracania w roku 1936 na terenie obecnego stanu Chhattisgarh (który wówczas był księstwem). W myśl tamtego prawa zmiana religii musiała zostać urzędowo zatwierdzona przez władze. Już wcześniej, w latach 20-tych ubiegłego wieku, zaczął się tworzyć ruch hinduistycznych nacjonalistów, który głosił hasła „jedynie hinduistycznych Indii” i wyrugowania innych religii.

Postulaty te są bliskie również dzisiejszemu premierowi Narendrze Modiemu, za rządami którego coraz bardziej odchodzi się od polityki tolerancji, która ma swoje korzenie w roku 1947, kiedy Indie uzyskały niepodległość. Wówczas, jak przypominają autorzy artykułu, „zagraniczni przywódcy chrześcijańscy wpłynęli na stworzenie konstytucji, która gwarantowała wolność wyznawania różnych religii pomimo protestów grup nacjonalistycznych”.

Premier Narendra Modi a sprawa chrześcijan

O antychrześcijańskiej postawie premiera Modiego opowiedział w rozmowie z New York Times ks. Dominic Emanuel, którzy przez lata pełnił posługę w Delhi, a obecnie mieszka w Wiedniu. „Premier Modi zachowuje się jak kapryśny i przewrotny książę. Kiedy kilka lat temu wandale zniszczyli kościół katolicki w Delhi, biskupi poprosili go o pomoc. Wykazał wówczas zupełny brak zainteresowania sprawą, kpił z nich i w ogóle nie poruszał tematu. Próbując «odwrócić kota ogonem», powiedział na spotkaniu z duchowieństwem katolickim, że nie pozwoli «żadnej grupie religijnej, dużej czy małej, siać nienawiści do innych religii»” – mówił duchowny.

- Jestem smutny i zaniepokojony tym naszym pięknym krajem, z jego uroczą kulturą, w której żyliśmy razem od wieków i w którym teraz używając religii, manipuluje się ludźmi, aby ich dzielić – podsumował ks. Emanuel.

Pod koniec października odbyło się spotkanie premiera Narendry Modiego z papieżem Franciszkiem którego atmosfera została określona jako „bardzo ciepła”. Przywódcy poruszyli „szeroką gamę spraw”, takich jak ochrona środowiska, przy czym o prześladowaniach chrześcijan nie padło ani jedno słowo.

