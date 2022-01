"Moje ciało, mój wybór". Proaborcyjne slogany na bazylice w Waszyngtonie

Podczas gdy zwolennicy życia prowadzili doroczną modlitwę w intencji dzieci poczętych w Narodowym Sanktuarium, Bazylice Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie, grupa aborcjonistów samozwańczo afiliujących się przy Kościele katolickim wyświetlała na wieży świątyni proaborcyjne hasła.

Niezwiązana z Kościołem grupa „katolickich” zwolenników aborcji

Za prowokację odpowiada ruch określający się „Katolicy za wyborem” (Catholics for Choice). Jego członkowie przywieźli pod świątynię projektor, który wyświetlił ogromne napisy w rodzaju „katolicy pro-choice nie jesteście sami”, „co czwarty pacjent dokonujący aborcji jest katolikiem” czy też słynny slogan międzynarodowego lobby aborcyjnego „moje ciało, mój wybór”. Akcja miała miejsce w przeddzień waszyngtońskiego Marszu Życia.

twitter

Dysydencka grupa Catholics for Choice nie jest uznana przez lokalny episkopat. „Jak utrzymują od wielu lat amerykańscy biskupi katoliccy, używanie określenia «katolicki» jako platformy do promowania odbierania niewinnego ludzkiego życia jest obraźliwe nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich, którzy oczekują uczciwości i szczerości w dyskursie publicznym. [Ruch] jest finansowany przez potężne prywatne fundacje w celu promowania aborcji jako metody kontroli populacji” – wyjaśnia Michael Haynes na łamach LifeSiteNews.

Biskupi pro-life potępiają prowokację lobby aborcyjnego

Happening zwolenników „prawa” do zabijania, który zakłócił „Narodowe czuwanie dla życia”, spotkał się z potępieniem ze strony dwóch biskupów, którzy konsekwentnie opowiadają się po stronie prawa do życia dzieci nienarodzonych. Bp Joseph Strickland z Tyler w Teksasie wyraził niedowierzanie, że coś podobnego naprawdę się wydarzyło. „Jeśli to prawda, to jest to okropieństwo. Projektowanie poparcia dla mordu na Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia??? Modlę się, aby to było fałszywe zdjęcie przerobione w Photoshopie w złych celach. Jeśli jest prawdziwe, jest to straszliwe, a nawet nawet fałszywe byłoby złe” – stwierdził we wpisie na Twitterze.

Z kolei abp Salvatore Cordileone z San Francisco napisał: „Zamierzona profanacja jest ogromna. Diaboliczna. Matko Maryjo, módl się za nimi teraz i w godzinę śmierci. Amen”.

Czytaj też:

Arcybiskup Lwie Serce i sakrament PfizeraCzytaj też:

"Spikerko Pelosi, wybierz życie". 10 tys. róż i Różańców za nawrócenie aborcjonistkiCzytaj też:

"Katolicki" gubernator liberalizuje dostęp do aborcji. "Nie mogę odmawiać usług medycznych"