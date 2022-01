Franciszek: Globalna ścieżka synodalna "wielką okazją" do słuchania

W swoim przesłaniu z okazji Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu papież wyraził ubolewanie, że ludzie „tracą zdolność słuchania”, co dotyczy zarówno świata, jak i Kościoła. „Właśnie rozpoczęto proces synodalny. Módlmy się, aby była to świetna okazja do wzajemnego słuchania” – taką nadzieję wyraził Franciszek w przemówieniu zatytułowanym „Słuchanie uszami serca”.

Słuchanie odpowiada „stylowi Boga”

Urzędujący papież nawiązał do swojej idei powszechnego braterstwa i jedności, która ma opierać się na dialogu pomiędzy ludźmi, niezależnie od różnic światopoglądowych. „Komunia w rzeczywistości nie jest wynikiem strategii i programów, ale jest budowana we wzajemnym słuchaniu między braćmi i siostrami” – powiedział.

„Spośród pięciu zmysłów wydaje się, że tym, który faworyzuje Bóg, jest słuch, być może dlatego, że jest mniej inwazyjny, bardziej dyskretny niż wzrok, dzięki czemu człowiek jest bardziej wolny” – kontynuował papież. Nie zabrakło również odwołania do obecnego w nauczaniu Franciszka „stylu Boga”.

- Słuchanie odpowiada pokornemu stylowi Boga. Jest to działanie, dzięki któremu Bóg objawia się jako Ten, który mówiąc tworzy mężczyznę i kobietę na swój obraz, a słuchając rozpoznaje ich jako swoich partnerów w dialogu – wyjaśniał.

„Infodemia”, czyli plaga nieufności wobec mediów

Papież Franciszek wyraził ból, że w dyskursie publicznym ludzie coraz częściej nie słuchają się. „Jest to symptom tego, że zamiast szukać prawdy i dobra, poszukuje się konsensusu; zamiast słuchać, zwraca się uwagę na publiczność. Jednakże dobra komunikacja nie próbuje zaimponować publiczności sloganami w celu ośmieszenia drugiej osoby, ale zwraca uwagę na racje drugiej osoby i próbuje uchwycić złożoność rzeczywistości” – przekonywał.

Papież wezwał środowisko dziennikarskie do opanowywania umiejętności słuchania. Zauważył przy tym, że rosnąca nieufność do oficjalnych informacji przekazywanych przez media spowodowała... „infodemię”. Dla zwalczania tego zjawiska Franciszek zasugerował np. opowieść o imigrantach. Pochylenie się nad ich losem, a nie traktowanie jako najeźdźców miałoby sprzyjać owej kulturze słuchania.

Światowy Środków Społecznego Przekazu został ustanowiony przez papieża Pawła VI w roku 1967.

Czytaj też:

Abp Viganò: Czy Bergoglio posiada moralną i mentalną zdatność do roli papieża?Czytaj też:

Papież Franciszek odwołał rekolekcje Kurii Rzymskiej z powodu pandemiiCzytaj też:

Franciszek i Pfizer. Dziennikarz ujawnia tajne spotkania w Watykanie